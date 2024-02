RingCentral Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten für Ringcentral 4 Mal die Bewertung "Gut" vergeben, während sie 0 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht" vergeben haben. Langfristig erhält der Titel damit von institutionellen Analysten das Rating "Gut". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Ringcentral aus dem letzten Monat. Die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 61,01 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kurs von 30,64 USD, und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 49,33 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, so dass die Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten auf "Gut" steht.

In den letzten zwei Wochen wurde Ringcentral von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den letzten zwei Wochen zu diesem Wert ergab eine insgesamt negative Anlegerstimmung. Die Diskussionen der letzten Tage drehten sich ebenfalls hauptsächlich um negative Themen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung der Anlegerstimmung.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent in Relation zum aktuellen Kursniveau, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,23) liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik von Ringcentral als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Ringcentral mit -4,1 Prozent um 579 Prozent darunter. Die "Software"-Branche verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,63 Prozent, wobei Ringcentral mit 0,47 Prozent darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.