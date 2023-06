Die Rindfleischindustrie weitet ihr Engagement für das sozioökologische Überwachungsprotokoll auf ganz Brasilien aus

SÃO Paulo (ots/PRNewswire) -Durch die Zusammenarbeit zwischen ABIEC und Imaflora könnte die Zahl der Fleischverpacker, die beim Vieheinkauf einheitliche sozioökologische Kriterien anwenden, von 16 auf 39 steigenImaflora und der Verband der brasilianischen Rindfleischexporteure (ABIEC) gaben heute bekannt, dass ABIEC sich offiziell dem gemeinsam mit der Generalstaatsanwaltschaft entwickelten Boi na Linha -Protokoll (Beef On Track) angeschlossen hat, um sozioökologische Kriterien beim Viehkauf in ganz Brasilien zu etablieren. Derzeit befolgen von den 39 ABIEC-Mitgliedern bereits 16 die Vorgaben des Protokolls, darunter die drei größten in Brasilien. Ziel der Kooperation ist es, den Standard auf alle Mitglieder auszuweiten.Als Ergebnis einer technischen Zusammenarbeit zwischen Imaflora und ABIEC wird ein Programm zusammengestellt, das eine schrittweise und umfassende Ausweitung der Anwendung des Beef On Track-Protokolls auf alle assoziierten Mitglieder der Initiative in ganz Brasilien ermöglicht.„Angesichts des Ansehens der ABIEC-Mitglieder werden wir das Geschäftsumfeld verbessern, indem wir die Ursprungsverfahren und -kriterien innerhalb des Sektors standardisieren", sagt Marina Piatto, Geschäftsführerin von Imaflora.„Diese Zusammenarbeit ist ein grundlegender Schritt zur Förderung einer nachhaltigen Wertschöpfungskette für Rindfleisch in Brasilien, indem wir das von Imaflora bereits erworbene Fachwissen mit allen unseren Mitgliedern teilen", sagt Antonio Camardelli, Präsident von ABIEC.Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Einrichtungen wird zudem die ABIEC-Mitglieder auf den inländischen und externen Märkten sowie bei Verbrauchern, Investoren und anderen Interessenten positiv differenzieren, den Wert legaler Viehzuchterzeugnisse erhöhen und gleichzeitig die Klimaverpflichtungen des Landes unterstützen und der Illegalität entgegenwirken.„Unser Ziel ist es, dass jedes Unternehmen, das im Amazonasgebiet tätig ist, innerhalb eines Jahres das Protokoll einhält, und andere Mitgliedsunternehmen innerhalb von zwei Jahren", sagt Fernando Sampaio, Sustainability Director von ABIEC.Die 16 Unternehmen zeichnen verantwortlich für 74 % der Rinder, die in staatlich inspizierten (SIF) Fleischverpackungsanlagen im Amazonasgebiet geschlachtet werden, und 63 % der gesamten (SIF) Schlachtung in Brasilien.Die Zusammenarbeit wird das Engagement und die Schulung von ABIEC-Fleischverpackern ermöglichen und hat das Potenzial, die 39 Unternehmen zu erreichen, auf die 84 % der staatlich inspizierten Schlachtungen in der Region Amazônia Legal, 80 % der SIF-inspizierten Schlachtungen in Brasilien und 98 % der brasilianischen Exporte entfallen.Informationen zu Beef On Track:Das Beef On Track-Programm ist das Ergebnis eines langen Prozesses unter der Leitung von Imaflora und der Generalstaatsanwaltschaft, von Gesprächen zwischen ihnen, anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen und Fleischverpackern mit der Absicht, das sozioökologische Engagement innerhalb der Wertschöpfungskette für Rindfleisch im Amazonasgebiet zu harmonisieren und zu stärken und seine Umsetzung zu fördern.Der Ansatz des Programms Beef On Track zielt darauf ab, Rindfleischerzeuger, Fleischverpacker, Supermärkte, Investoren, Regierungsbehörden und zivilgesellschaftliche Organisationen auf die gleiche Seite zu bringen. Ziel ist es, bewährte Praktiken durch harmonisierte Prozesse mit Überwachung, Audits und Fortschrittsberichten zu fördern, um die Transparenz in der Kette zu erhöhen.Die im Boi na Linha-Protokoll verwendeten Überwachungskriterien finden Sie unter:www.boinalinha.org/Informationen zu ABIEC:Der Verband der brasilianischen Rindfleischexporteure (ABIEC) wurde 1979 gegründet und ist heute der wichtigste Vertreter der Branche in den internationalen Bereichen der Handelsbestimmungen, Hygieneanforderungen und offenen Märkte.Zu den Aufgaben von ABIEC gehört es, die Interessen der Exportindustrie für Rindfleisch und Rindfleischprodukte in ganz Brasilien zusammenzubringen, zu koordinieren, zu fördern, zu erweitern, zu vertreten und außergerichtlich und gerichtlich zu verteidigen. Dabei versucht ABIEC, Lösungen für die allgemeinen und spezifischen Probleme der Branche zu finden, an denen staatliche oder private Stellen beteiligt sind.Seit 2009 setzen wir uns für eine nachhaltige Tierhaltung ein, indem wir unsere Mitglieder dazu ermutigen, Instrumente des sozioökologischen Risikomanagements bei der Rohstoffbeschaffung einzusetzen, und gleichzeitig die Umsetzung bewährter Praktiken in der Branche unterstützen.www.abiec.com.br/Informationen zu Imaflora:Imaflora (Institut für Management und Zertifizierung für Land- und Forstwirtschaft) ist eine brasilianische NGO, die 1995 gegründet wurde.Das Institut ist in ganz Brasilien vertreten und fördert Maßnahmen, die sowohl zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen als auch zur Verbesserung und Erhaltung der Lebensqualität von Land- und Forstarbeitern, traditionellen und indigenen Völkern, Quilombola-Gemeinschaften und Familienbauern beitragen.Durch integrierte und innovative Lösungen hat sich Imaflora als Akteur des Wandels in der Forst- und Viehwirtschaft etabliert und gezeigt, dass es möglich ist: Produktion und Naturschutz in Einklang zu bringen, soziale, ökologische und wirtschaftliche Vorteile zu kombinieren und Treibhausgasemissionen zu reduzieren.www.imaflora.org