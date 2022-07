"Rin in die Robbe, raus in die Pampa!" / Robben & Wientjes startet Camper-Vermietung mit PlugVan in Berlin

Hamburg (ots) -Der Sommer ist da und damit unsere Reiselust noch größer. Wie schön wäre es, einfach ein paar Tage mit dem Camper raus ins Grüne zu fahren - beispielsweise alleine die Gegend zu erkunden, mit der Familie den Sommerurlaub zu genießen oder mit Freunden das nächste Festival zu besuchen und das alles zu attraktiven Preisen? Robben & Wientjes macht genau das in Zusammenarbeit mit PlugVan diesen Sommer möglich.Vom Transporter zum Camper: Robben & Wientjes ist die Berliner Kultmarke der Europcar Mobility Group Germany und vermietet normalerweise Transporter u. a. für klassische Umzüge. PlugVan wiederum bietet Wohnmodule an, die solche Transporter schnell und unkompliziert beispielsweise zum Camper umfunktionieren. Ein perfektes Match. Ab sofort bis 15. Oktober 2022 können Kunden die neuen "Robben Camper" für ihre individuellen Reisen buchen.Die Vermietung ausgewählter Transporter (z.B. Renault Master) erfolgt über die lokalen Robben & Wientjes Stationen in Berlin (Lichtenberg, Reinickendorf und Tempelhof-Schöneberg). Die Buchung ist unkompliziert online möglich: www.robben-wientjes.de/camper. Dort gibt es verschiedene Preis- und Kilometerpakete zur Auswahl - los geht es ab 3 Tagen für 310 Euro inklusive 300 Freikilometern plus einer einmaligen Servicepauschale von 59 Euro pro Miete. Die Grundausstattung bietet u. a. 3 Sitzplätze, ein großes Bett (ca. 1,60m x 2m), einen Klapp- und Schwenktisch, eine Klappspüle und Außendusche, mobilen Stromspeicher sowie ein Panoramafenster. Extras wie Campingtische und -stühle, eine Trocken-Trenntoilette oder Strom-Upgrades können unkompliziert dazugebucht werden. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre."Die Sonne scheint und wir alle möchten raus ins Grüne. Ein herkömmliches Wohnmobil ist aber gerade für junge Menschen oft etwas spießig und vor allem zu teuer. Mit unseren flexiblen 'Robben Campern' machen wir den kleinen Traum-Urlaub zu attraktiven Preisen möglich", erklärt Wolfgang Neumann, Geschäftsführer der Europcar Mobility Group Germany, das neue Angebot: "Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit PlugVan diesen Sommer zu starten und hoffen, dass unser Pilot von unseren Kunden gut angenommen wird, um das Angebot in Zukunft weiter auszubauen. Es ist eine ideale Möglichkeit, spontan und günstig zu reisen und unsere Berliner Kultmarke Robben & Wientjes kennenzulernen. Wir erweitern damit unseren Kundenkreis und unser Portfolio gemäß unserer Vision der Europcar Mobility Group: Open mobility for all. Ich kann nur sagen: Rein in den 'Robben Camper' und ab ins Sommerabenteuer."Jörg Kortmann, Geschäftsführer der PlugVan GmbH, ergänzt: "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden in Zusammenarbeit mit Robben & Wientjes für die Sommersaison 2022 ein sehr berlinerisches Camping anbieten zu können. Unsere Vision ist es, Nutzfahrzeuge flexibel zu machen. Aus den typischen Berliner Robben jetzt Camper Robben zu machen, passt daher perfekt für uns."Pressekontakt:Europcar Mobility Group GermanyMiriam Grether+49 40 52018 2276presse@europcar.comPlugVan GmbHFlorian Fey+49 30 62939343florian.fey@plugvan.comOriginal-Content von: Europcar Mobility Group, übermittelt durch news aktuell