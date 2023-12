Rimini Aktie: Das gab es noch nie!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Rimini zeigt der RSI einen Wert von 29,63, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 44,27, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder sogar verändern. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Für Rimini wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsaktivität gemessen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Anleger diskutierten an neun Tagen hauptsächlich positive Themen, an zwei Tagen überwogen die negativen Themen, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert. Basierend auf diesem Bild bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV von Rimini beträgt 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Software-Branche im Durchschnitt ein KGV von 61 haben. Basierend auf diesen fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion.