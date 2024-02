Rimini Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch vermehrt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rimini diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und das Anleger-Sentiment erhält insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Rimini herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,35 Punkten, was darauf hinweist, dass Rimini weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass Rimini weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält das Rimini-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Rimini 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Software", wo die durchschnittliche Dividendenrendite bei 2,23 Prozent liegt. Somit erscheint die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich eher unrentabel und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rimini liegt mit einem Wert von 10,07 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was einem Abstand von 83 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Software" von 58 entspricht. Aufgrund des relativ niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

