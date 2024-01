Rimini Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Rimini wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 3,32 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (3,27 USD) um -1,51 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3,11 USD, was einer Abweichung von +5,14 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt erhält die Rimini daher das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung, und zuletzt wurden überwiegend positive Meinungen zu Rimini in den sozialen Medien veröffentlicht. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen konnte bei Rimini eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und Buzz führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert.

Gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10, liegt die Aktie von Rimini im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Software" (KGV von 59,03) unter dem Durchschnitt (ca. 83 Prozent). Daraus ergibt sich eine Unterbewertung der Aktie auf fundamentaler Ebene und führt zu einer "Gut"-Bewertung.