Rimbaco Global Aktie: Das sieht interessant aus!

Die Rimbaco Global-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 0,17 HKD aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 0,155 HKD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -8,82 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,17 HKD unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rimbaco Global-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 46, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 55,1 ergibt eine "Neutral"-Bewertung. Somit erhält das Unternehmen insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Ebenso war die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen neutral, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für die Rimbaco Global-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.