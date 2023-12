Rimbaco Global Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitverlauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell liegt der RSI der Rimbaco Global bei 92,86, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Schlecht"-Einstufung für die RSI.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Rimbaco Global werden über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und eine gleichbleibende Rate der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rimbaco Global derzeit bei 0,17 HKD liegt, während der Kurs der Aktie bei 0,153 HKD um -10 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,17 HKD, was einer Abweichung von -10 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. Über die Rimbaco Global wurde in den letzten zwei Wochen insgesamt positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell zeigen die Anleger Interesse an positiven Themen, wodurch die Aktie eine insgesamt "Gut"-Bewertung erhält.