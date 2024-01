Riley Exploration Permian Aktie: Was die Zahlen bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Beziehung. In Bezug auf Riley Exploration Permian betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 62,83 Punkte, was bedeutet, dass Riley Exploration Permian derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie als "neutral" eingestuft. Auch beim 25-Tage-RSI ist Riley Exploration Permian weder überkauft noch überverkauft, mit einem Wert von 47,57, was der Aktie ebenfalls ein "neutral" Rating für den RSI25 einbringt. Insgesamt wird Riley Exploration Permian also als "neutral" für diesen Aspekt unserer Analyse bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Riley Exploration Permian-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 33,72 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 27,24 USD, was einem Unterschied von -19,22 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "schlechte" Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen Wert (27,81 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,05 Prozent), was eine "neutrale" Bewertung der Riley Exploration Permian-Aktie ergibt. Somit erhält Riley Exploration Permian insgesamt eine "neutrale" Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Hinblick auf die Analysteneinschätzung liegen für Riley Exploration Permian aus den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einer "guten" Bewertung entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Riley Exploration Permian vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 53 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (27,24 USD) könnte die Aktie damit um 94,57 Prozent steigen, was einer "guten" Empfehlung entspricht. Aus Analystensicht erhält die Riley Exploration Permian-Aktie somit insgesamt eine "gute" Empfehlung.

Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie ist die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Riley Exploration Permian zeigte sich, dass die Diskussionsintensität stark abgenommen hat, was zu einer "schlechten" Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "schlechte" Einstufung für Riley Exploration Permian.