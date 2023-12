Riken Vitamin Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Riken Vitamin Aktie hat sich in den letzten Tagen von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um -2,87 Prozent entfernt und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch +2,46 Prozent, was zu einer ebenfalls "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, und in den vergangenen Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert.

Die langfristige Stimmung und das Buzz-Rating ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität zeigten eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufwies.

Der Relative Strength Index (RSI) der Riken Vitamin Aktie liegt bei 81,38, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".