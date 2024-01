Riken Corundum Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Anthera Pharmaceut":

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Riken Corundum-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 2461,29 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2629 JPY) um +6,81 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2598,06 JPY, was einer Abweichung von +1,19 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Riken Corundum eingestellt waren. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Riken Corundum daher eine "Neutral"-Einschätzung und von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ist die Aktie der Riken Corundum als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 beträgt 40, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 bei 36,33 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen wurde und daher die Bewertung "Neutral" zutrifft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.