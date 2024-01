Riken Corundum Aktie: Lieber erstmal halten!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Riken Corundum-Aktie von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die diskutierten Themen waren überwiegend neutral, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Auch der Relative Strength-Index (RSI) ergibt eine "Neutral"-Einstufung, sowohl für den 7-Tage-Zeitraum als auch für den Zeitraum von 25 Tagen.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was die Einschätzung bestätigt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +6,75 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Riken Corundum-Aktie somit überwiegend "Neutral"-Bewertungen, sowohl hinsichtlich der Anleger-Stimmung als auch aus technischer Sicht.