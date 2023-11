Rikei Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Aktie von Rikei gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) liegt bei 231,97 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Aktienkurs von 224 JPY liegt 3,44 Prozent unter diesem Wert. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 223,08 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Das Anleger-Sentiment zeigt sich ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Rikei-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 20, was auf ein überverkauftes Wertpapier hinweist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen weder überkauftes noch überverkauftes Verhalten und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Rikei-Aktie.