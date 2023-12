Rikei Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Rikei liegt bei 90, was bedeutet, dass die Situation als überkauft angesehen wird und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 53 für die Rikei. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Rikei daher in dieser Kategorie das Rating "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Rikei derzeit bei 231 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 216 JPY erreicht hat. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -6,49 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Im Gegensatz dazu hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 221,78 JPY, was die Aktie mit einem Abstand von -2,61 Prozent als "Neutral" einstuft. Daher erhält die Rikei insgesamt ein "Neutral" Rating in dieser Kategorie.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz der Rikei in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Netzwerken war diese in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Rikei. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung für die Rikei.