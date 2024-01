Rightway Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Die Rightway-Aktie wird derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert. Aus technischer Sicht wird die Aktie als "neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) liegt bei 1,75 CNH, was einer Abweichung von +4 Prozent zum aktuellen Kurs von 1,82 CNH entspricht. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich auch beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), der ebenfalls bei 1,75 CNH liegt. Dies führt zu einer insgesamt neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Des Weiteren wurden weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger in die Bewertung miteinbezogen. Hierbei konnten überwiegend positive Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen festgestellt werden. Auch in den sozialen Medien wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen über Rightway diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut".

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) ergab, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (62) als auch der RSI der letzten 25 Tage (45,78) führen zu einer neutralen Einstufung des Wertpapiers.

Zusätzlich wurde ein Branchenvergleich des Aktienkurses durchgeführt. Dabei zeigt sich, dass Rightway in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +5,85 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche erzielte. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des gesamten "Materialien"-Sektors lag die Aktie um 5,85 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Rightway in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Rightway-Aktie sowohl aus technischer als auch aus stimmungsbezogener Sicht gut abschneidet, während der RSI und der Branchenvergleich zu neutralen Bewertungen führen.