Rightway Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Aktienkurs von Rightway hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,1 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Materialien" einer Überperformance von 23,85 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -24,95 Prozent, wobei Rightway aktuell 23,85 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Rightway steht bei 21,57, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,41, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Rightway aktuell bei 1,71 CNH, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,39 CNH aus dem Handel und hat einen Abstand von -18,71 Prozent aufgebaut. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 1,58 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von -12,03 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt führt die technische Analyse zu einer Bewertung als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Rightway ist insgesamt positiv, mit vorwiegend positiven Meinungen in den sozialen Medien und einer Beschäftigung mit den positiven Themen rund um Rightway in den letzten Tagen. Dadurch ergibt sich insgesamt eine Bewertung des Anleger-Sentiments als "Gut".