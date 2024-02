Rightscorp Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Rightscorp wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 35,87 Punkten, was bedeutet, dass die Rightscorp-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 von Rightscorp liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 41,61), wodurch das Wertpapier auch hier mit "Neutral" eingestuft wird.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt sich, dass die Aktivität rund um Rightscorp eine mittlere Intensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Rightscorp zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Rightscorp insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Das Anleger-Sentiment für Rightscorp ist ebenfalls neutral, da weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen sind. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Rightscorp beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rightscorp-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,02 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,0146 USD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,01 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis führt. Somit erhält Rightscorp insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.