Rightscorp Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Die technische Analyse von Rightscorp zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen unter dem aktuellen Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Tage hingegen ergibt eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse also ein "Gut"-Rating. Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmungsrate, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten ebenfalls auf eine neutrale Einschätzung des Unternehmens hin. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Rightscorp bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

