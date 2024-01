Rightmove Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Rightmove":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Rightmove war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. Jedoch haben sich die Anleger in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen ausgetauscht, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben. Es gab 2 "Gut"-Signale und kein "Schlecht"-Signal in der Kommunikation, was zu einer positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Rightmove-Aktie hat einen Wert von 64, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (39,62) ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rightmove.

Von Analysten wird die Rightmove-Aktie aktuell mit "Neutral" bewertet, basierend auf 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 8,3 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Rightmove eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats trübte sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend ein, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Rightmove-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung.