Rightmove Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rightmove in den sozialen Medien. Weder gab es eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich mehr über Rightmove diskutiert als normal, und es ist auch eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Rightmove-Aktie derzeit als "Neutral". Dieses Rating setzt sich aus 4 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen zusammen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es liegen keine Analystenupdates zu Rightmove aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 599,13 GBP, was einem Aufwärtspotential von 4,09 Prozent entspricht, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 575,6 GBP. Alles in allem erhält Rightmove eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Rightmove-Aktie, beträgt der Wert aktuell 9, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Rightmove hier weder überkauft noch -verkauft, und wird daher mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Rightmove somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen rund um Rightmove auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Im zurückliegenden Zeitraum lassen sich auch zwei Handelssignale ermitteln, nämlich 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale. Dieses Ergebnis führt letztlich zu einer Einstufung als "Gut" Aktie. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Rightmove sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet.