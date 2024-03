Rightmove Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

Weitere Suchergebnisse zu "Rightmove":

Die technische Analyse der Rightmove-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 541,92 GBP liegt, während der aktuelle Kurs 565,8 GBP beträgt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +4,41 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 555,34 GBP, was einen Abstand von +1,88 Prozent zur Aktie bedeutet und somit ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Einschätzung der Analysten fällt aktuell positiv aus, mit 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen abgegeben. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" basierend auf qualifizierten Analysen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 623,25 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 10,15 Prozent entspricht. Somit erhält die Rightmove-Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Rightmove liegt bei 50,83 Punkten auf 7-Tage-Basis und bei 42,72 auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des RSI für das Wertpapier. Insgesamt erhält die Rightmove-Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt positiv. In den vergangenen Tagen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse der Meinungen in den sozialen Medien ergab 0 Schlecht- und 3 Gut-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.