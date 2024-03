Rightmove Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Weitere Suchergebnisse zu "Rightmove":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 zeigt an, dass ein Kurs "überverkauft" ist, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und alles dazwischen als neutral betrachtet wird. Der RSI von Rightmove liegt bei 35,75 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 43,75 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "neutral" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Rightmove eingestellt waren, jedoch gab es in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich negative Nachrichten über das Unternehmen. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse wird Rightmove daher als "neutral" eingeschätzt. Die Optimierungsprogramme haben in derselben Zeit mehrere Kaufsignale berechnet, was zu einer positiven Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Rightmove von der Redaktion eine "gut"-Bewertung für die Anlegerstimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden für Rightmove 4 positive, 0 neutrale und 1 negative Einschätzungen von Analysten abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "gut"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 656,67 GBP, was einer Empfehlung von +14,96 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Rightmove-Aktie somit insgesamt eine "gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse erhält die Aktie eine "gut"-Bewertung in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, während sie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als "neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "gut"-Rating.