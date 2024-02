Right On Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse der Right On-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 508,45 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 413 JPY liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -18,77 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 430,2 JPY liegt, ergibt sich eine Abweichung von -4 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigen Analysebasis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während überwiegend neutral eingestellte Anleger an insgesamt sieben Tagen zu verzeichnen waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten Wochen gab es bei Right On keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge zeigen keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Right On in diesem Bereich ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Right On beträgt 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,16, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" für Right On führt.