Right On Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Right On betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 23,08 Punkte, was darauf hinweist, dass Right On momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,51, was darauf hindeutet, dass Right On weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird.

In den letzten zwei Wochen wurde Right On von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Stimmung für Right On hat sich in den vergangenen Wochen kaum verändert, daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet wird.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt für Right On aktuell 494,37 JPY, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 426 JPY liegt, wodurch Right On eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt dagegen bei 419,16 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Right On auf Basis der technischen Analyse und Anleger-Stimmung mit einem "Neutral"-Rating versehen.