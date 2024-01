Rigetti Computing Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Während der letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Rigetti Computing in den sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu der Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Rigetti Computing deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Gut"-Rating, doch insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Rigetti Computing-Aktie hat einen Wert von 31, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft (Wert: 51,65), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rigetti Computing.

Im letzten Jahr wurden 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen von Analysten für Rigetti Computing abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 4 USD, was einer potenziellen Steigerung um 253,98 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Rigetti Computing-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Rigetti Computing besonders positiv diskutiert, mit sechs Tagen, die von positiven Themen geprägt waren, und nur zwei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.