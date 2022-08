Rieter Holding Aktie - Hier ist Vorsicht gefragt!

Rieter hat im 1. Halbjahr von seinem Auftragsbestand in Höhe von 2,1 Mrd SFr profitiert und 55% mehr umgesetzt. Alle 3 Sparten haben zum Wachstum beigetragen. Unter dem Strich standen aber tiefrote Zahlen. Verantwortlich waren Störungen in den Lieferketten, die Folgen der Corona-Lockdowns in China sowie gestiegene Material- und Transportkosten. Hinzu kamen Sonderkosten im Zusammenhang mit der Übernahme des Geschäfts… Hier weiterlesen