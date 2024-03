Rieter Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Rieter wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 3,35 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 20,94 eine Überverkaufssituation an. Insgesamt erhält das Rieter-Wertpapier somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Industrie" hat die Rieter-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,29 Prozent erzielt, was 7,88 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,85 Prozent, und Rieter liegt aktuell 9,14 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Rieter-Aktie liegt bei 1,51 %, was 1,15 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit acht Tagen im grünen Bereich und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt und in den letzten Tagen positiv gestimmt. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.