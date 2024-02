Rieter Aktie: So kann man sich irren!

Die Dividendenrendite der Aktie von Rieter liegt derzeit bei 1,95 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Maschinenbranche um 0,85 Prozentpunkte niedriger ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Rieter im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,75 Prozent, was 10,39 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Unterperformance führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht". Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führte zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat abgenommen. Insgesamt erhält Rieter in diesem Bereich ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,05 als unterbewertet eingestuft werden kann, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

