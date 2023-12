Rieter Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Die Rieter-Aktie wird sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht bewertet. In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von 90,1 CHF um 5,81 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, -0,44 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt. Zusammenfassend wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rieter derzeit bei 8 liegt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,78) ist die Aktie deutlich unterbewertet, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf den Aktienkursvergleich zeigt sich, dass Rieter in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,75 Prozent erzielt hat. Dies steht im Kontrast zu einem durchschnittlichen Anstieg von 5,9 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche, was zu einer Underperformance von -15,65 Prozent führt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine durchschnittliche Rendite von 6,27 Prozent erzielt hat, liegt Rieter sogar 16,02 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Abschließend betrachtet weist Rieter derzeit eine Dividendenrendite von 1,95 % auf, welche niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 3,02 %. Aufgrund der geringen Differenz von 1,08 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

