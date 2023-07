Riesiger Cashflow und innovative KI: Ist diese Aktie deine nächste Goldgrube?

Heute schauen wir uns eine wirklich spannende Gelegenheit an: Adobe (WKN: 871981). Wie du sicher weißt, steht die Adobe-Aktie gerade so hoch wie seit Februar 2022 nicht mehr. Jetzt fragst du dich vielleicht, was diese solide Performance angetrieben hat? Nun, das Zauberwort hier ist Künstliche Intelligenz (KI). Adobe hat in den vergangenen Monaten generative KI-Fähigkeiten zu seinen Creative Cloud und Experience Cloud-Plattformen hinzugefügt, und der Markt liebt es.

Adobe-CEO Shantanu Narayen sieht Adobe an der Spitze der neuen Ära der generativen KI und plant, diese Innovationen dank der starken Nutzerbasis zu monetarisieren. Die generative KI kann Inhalte aus einfachen beschreibenden Phrasen erstellen – von Artikeln über Bilder bis zu Musik und sogar Programmcode. Wie ein guter Koch, der aus einfachen Zutaten ein Gourmetgericht zaubert, analysiert und verarbeitet die KI große Mengen an Daten, um neue Werke zu schaffen. Klingt fantastisch, nicht wahr?

Nicht nur KI gibt neue Kraft

Jetzt gibt es da noch eine Sache, die wir uns genauer ansehen müssen – die geplante Akquisition von Figma für 20 Mrd. US-Dollar. Figma ist eine erstklassige Design-Plattform, und die geplante Übernahme stößt auf regulatorische Herausforderungen. Trotzdem bleiben wir zuversichtlich. Adobe hat auf die Bedenken reagiert und betont, dass sie zuversichtlich in den Verdiensten der Fusion sind.

Die erfolgreiche Integration von Figma in Adobe umfasst auf jeden Fall mehrere Aspekte. Erstens die technische Integration: Adobe müsste sicherstellen, dass die Figma-Tools nahtlos mit Adobes bestehenden Produkten zusammenarbeiten. Zweitens könnte die kulturelle Integration eine Herausforderung darstellen, da Adobe sicherstellen muss, dass sich die Mitarbeiter von Figma willkommen und wertgeschätzt fühlen. Adobe muss auch Figmas bestehende Kundenbasis effektiv nutzen, um seine eigene Kundenbasis zu erweitern.

Ein Blick auf Adobes Geschäftszahlen und Bilanz bestätigt, dass sie diese Hürde meistern können. Ich denke, die Adobe Cloud wird in den nächsten Jahren ein zweistelliges Wachstum bieten, selbst ohne Figma. Adobe verfügt auch über eine solide Bilanz. Die Gesamtverschuldung des Unternehmens beträgt 3,6 Mrd. US-Dollar, dem ein Cash-Bestand von 6,6 Mrd. US-Dollar gegenübersteht. Der kontinuierliche Cashflow ist ebenfalls beeindruckend. Adobe hat in den vergangenen drei Jahren tatsächlich mehr freien Cashflow als EBIT generiert.

Nicht alles ist rosarot

Auch bei Adobe musst du auf einige Risiken achten. Nicht immer läuft alles nach Plan und die Figma-Übernahme könnte noch etwas länger dauern oder sogar scheitern. Und wir alle wissen, Zeit ist Geld. Hinzu kommt, dass es immer eine Herausforderung sein kann, die Kulturen von zwei verschiedenen Unternehmen zu verschmelzen. Also, ganz ohne Kopfschmerzen läuft das nicht ab.

Und auch das Thema KI ist alles andere als ein Sprint. Jeder Tag bringt neue Herausforderungen, neue Konkurrenten tauchen auf, und auch Adobe muss sich ständig anstrengen, um den Vorsprung zu halten. Zudem sind Adobes Produkte primär bei professionellen Kreativen sehr beliebt. Wenn es der Wirtschaft mal nicht so gut geht, könnten diese Kunden ihre Ausgaben reduzieren – und das könnte direkt Adobes Geschäftsergebnis treffen.

Und natürlich ist Adobe nicht das einzige Unternehmen, das in Künstliche Intelligenz investiert. Viele andere Tech-Giganten haben auch erhebliche Investitionen in diesem Bereich getätigt. Um konkurrenzfähig zu bleiben, muss Adobe seine KI-Innovationen kontinuierlich weiterentwickeln und auf dem neuesten Stand halten. Dies muss durch Investitionen in Forschung und Entwicklung, die Einstellung von Top-Talenten im Bereich KI und möglicherweise auch durch strategische Partnerschaften oder Akquisitionen erreicht werden.

Ich bin optimistisch

Wenn die neuen Felder ordentlich bestellt werden, können Umsätze und Gewinne in den kommenden drei Jahren zweistellig klettern. Bei der Rendite auf das Eigenkapital kann ich mir 40 % und mehr vorstellen. Um die jetzige Bewertung an der Börse zu rechtfertigen, wären aber Wachstumswerte von mindestens 30 % nötig. Daher halte ich mein Pulver noch trocken und warte auf den nächsten deutlichen Kursrücksetzer.

