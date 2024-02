Ridleyration Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Ridley liegt der RSI aktuell bei 93,18, was auf eine Überbewertung hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 59, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Einstufung des RSI führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Ridley wird auch durch weiche Faktoren wie soziale Plattformen beeinflusst. Laut unseren Analysten waren die Kommentare überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung rund um die Aktie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Ridley ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 46,49 niedriger liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung.

Jedoch schüttet Ridley im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche Nahrungsmittel eine Dividendenrendite von 4,45 % aus, was 1,19 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

Insgesamt ergibt sich also eine Mischung aus positiven und negativen Bewertungen für Ridley, basierend auf verschiedenen Analysekriterien.