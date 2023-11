Ridleyration Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "Tesco":

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Ridley derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage liegt bei 2,12 AUD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (2,28 AUD) um +7,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 2,25 AUD zeigt eine Abweichung von +1,33 Prozent, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein Rating von "Gut".

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet, und das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen grün. An vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ridley. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Ridley-Aktie. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 63,64, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist, und der RSI25 für 25 Tage beträgt 41,51, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende weist Ridley derzeit eine Dividendenrendite von 5,41 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,75 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt werden die technische Analyse, das Anleger-Sentiment, der Relative Strength-Index und die Dividende zusammengefasst, um die Aktie von Ridley mit einem Gesamtranking von "Neutral" zu bewerten.