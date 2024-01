Ridleyration Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Ridley-Aktie wird in einer technischen Analyse bewertet, wobei der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage einen positiven Unterschied von 26,05 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso erhält die Aktie auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs um 14,35 Prozent über diesem Wert liegt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Ridley-Aktie aktuell 19,87 und liegt damit um 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Ridley-Aktie innerhalb von 7 Tagen weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt hingegen einen überverkauften Zustand, der mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie die Bewertung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien spiegelt eine überwiegend positive Stimmung der Marktteilnehmer gegenüber Ridley wider. In den letzten Tagen gab es acht positive und ein negatives Signal, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Insgesamt erhält Ridley daher von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.