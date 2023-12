Ride on Express-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir uns den 7-Tage-RSI von Ride On Express ansehen, beträgt dieser aktuell 59,09 Punkte. Das bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von Ride On Express zeigt mit einem Wert von 58,27, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten beiden Wochen wurde über Ride On Express neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit der Analyse von Sentiment und Buzz präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung für Ride On Express hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, also die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, war in den letzten vier Wochen für Ride On Express nicht außergewöhnlich. Daher wird die Aktie auch auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ride On Express derzeit bei 1046,75 JPY, während der Aktienkurs selbst bei 1008 JPY aus dem Handel ging und somit einen Abstand von -3,7 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei -1,13 Prozent, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der verschiedenen Analysen demnach "Neutral".