Ride on Express Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmtes Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Ride On Express betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 29,03 Punkte, was darauf hindeutet, dass Ride On Express momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, weshalb das Wertpapier hier als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse befindet sich der aktuelle Kurs der Ride On Express mit 1126 JPY um 9,03 Prozent über dem GD200 (1032,74 JPY), was als "Gut"-Signal gewertet wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, weist einen Kurs von 1054,6 JPY auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal interpretiert wird. Zusammenfassend wird der Kurs der Ride On Express-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Ride On Express in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Ride On Express in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.