Rici Healthcare Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob eine Aktie überkauft oder unterverkauft ist. Für Rici Healthcare beträgt der RSI der letzten 7 Tage 23, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Verglichen mit dem 25-Tage-RSI von 46,43 ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft und wird daher als neutral eingestuft. Insgesamt erhält Rici Healthcare daher eine "Gut"-Bewertung nach dem RSI.

Anhand der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 0,9 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug jedoch 1,17 HKD, was einer Steigerung von 30% entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,04 HKD wurde mit einem Schlusskurs von 1,17 HKD übertroffen, was einer Steigerung von 12,5% entspricht. Somit erhält die Rici Healthcare-Aktie auch in der einfachen Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Rici Healthcare wurde in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt. Sowohl das Stimmungsbild als auch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien wurden als neutral bewertet.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer vor allem neutrale Themen aufgegriffen haben. Somit wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.