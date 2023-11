Richmond Mutual Bancorporation Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator der technischen Analyse im Finanzmarkt, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Um den RSI für die Richmond Mutual-Aktie zu bewerten, wurden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 36,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Richmond Mutual-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,94 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 11,26 USD lag, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage lag der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigte die Analyse, dass sich die Stimmung für Richmond Mutual in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment wurde ebenfalls berücksichtigt und zeigte, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden und sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Richmond Mutual befasst hat, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führte.