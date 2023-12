Richly Field China Development Aktie: Gut oder schlecht?

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Richly Field China Development-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: In den letzten 200 Handelstagen lag der Durchschnitt des Schlusskurses der Richly Field China Development-Aktie bei 0,01 HKD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,01 HKD lag, wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tage-Durchschnitt als auch der 50-Tage-Durchschnitt lassen auf eine neutrale Bewertung schließen.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde die Richly Field China Development-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt erhält die Richly Field China Development-Aktie in allen analysierten Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.