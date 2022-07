Richemont GDR-Aktie: Beantragung von Tagesordnungspunkten!

Compagnie Financière Richemont SA hat von Bluebell Capital Partners Ltd, einem Fondsmanager, Anträge auf Aufnahme bestimmter Punkte in die Tagesordnung der bevorstehenden Jahreshauptversammlung der Gesellschaft erhalten. Bluebell beantragt, dass die Gesellschaft einen Vertreter der Inhaber der A-Aktien der Gesellschaft benennt und diesen Vertreter in den Verwaltungsrat der Gesellschaft wählt. Bluebell beantragt ferner, dass Artikel 22 der Satzung des Unternehmens dahingehend… Hier weiterlesen