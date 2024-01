Richelieu Hardware Aktie: Das ist die Höhe!

Die Richelieu Hardware-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,63 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,36 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Richelieu Hardware ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien und Diskussionsforen hervorgeht. Positive Themen dominierten in den letzten Tagen die Gespräche, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Richelieu Hardware-Aktie derzeit mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 91,58 als überkauft gilt, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 40, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die trendfolgenden Indikatoren weisen darauf hin, dass die Richelieu Hardware-Aktie derzeit mit einem 50-Tage-Durchschnitt von 43,55 CAD nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 42,01 CAD, was einer Abweichung von +8,12 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Richelieu Hardware-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.