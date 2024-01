Richelieu Hardware Aktie: Das gab es noch nie!

Die Richelieu Hardware-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,46 Prozent auf, was einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 2,52 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Richelieu Hardware war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab fünf Tage lang hauptsächlich positive Diskussionen, ohne negative Äußerungen. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Analysten haben die Richelieu Hardware-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit einer Einschätzung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet. Daraus ergibt sich eine langfristige Einschätzung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenbewertungen, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45,75 CAD, was nur leicht über dem aktuellen Schlusskurs von 45,59 CAD liegt. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung auf Basis der Analystenbewertungen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Richelieu Hardware-Aktie liegt derzeit bei 20,63, was 26 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 27. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.