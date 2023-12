Richardson Electronics Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Richardson Electronics - United States erhält eine schlechte Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite, da sie mit 2,19 Prozent 11544,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem unrentablen Investment. Auch die Stimmung der Anleger wird als neutral eingestuft, obwohl die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch erhöht, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet. Der Relative Strength-Index ergibt für Richardson Electronics - United States einen Wert von 38,89 für den RSI7 und 40,09 für den RSI25, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie also als neutral eingestuft, basierend auf dem Relative Strength Indikator.

