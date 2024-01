Rich Goldman Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Diskussionen über Rich Goldman in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen als "Neutral" eingestuft werden kann.

Im Vergleich zur Performance von ähnlichen Unternehmen aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche hat Rich Goldman in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von 16,35 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite um 23,96 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchen- und Sektorvergleich.

In Bezug auf die Dividendenpolitik erhält Rich Goldman eine "Schlecht"-Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei 0 liegt, was eine negative Differenz von -6,23 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche ausmacht.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Rich Goldman als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 einen Wert von 50 hat, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Neutral" eingestuft.