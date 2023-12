Rich Goldman Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

In den sozialen Netzwerken herrschte in den vergangenen Tagen eine neutrale Stimmungslage bei den Anlegern. Es gab weder positive noch negative Ausschläge. Das Unternehmen Rich Goldman war in den Diskussionen der Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen weder positiv noch negativ präsent. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit als "überkauft" oder "überverkauft" gilt. Der 7-Tage-RSI für Rich Goldman beträgt aktuell 54,55 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Jedoch zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Aktie überkauft ist. Daher wird die Aktie auf dieser Basis mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) wird Rich Goldman als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 2,27, was einen Abstand von 93 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,14 ergibt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Rich Goldman-Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der des letzten 50 Handelstage weisen Abweichungen von -18,33 Prozent auf. Daraus ergibt sich eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen im Bereich der einfachen Charttechnik.