RicegrowersClass B-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Ricegrowers-Aktie wird derzeit einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 6,42 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6,79 AUD liegt (+5,76 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (6,57 AUD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,35 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Ricegrowers-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Ricegrowers in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen festgestellt wurde. Die Intensität der Beiträge zu Ricegrowers zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus der Anleger steht, noch vernachlässigt wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ricegrowers liegt bei 25, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation betrachtet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie mit "Gut" eingestuft.