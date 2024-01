RicegrowersClass B Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ricegrowers-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 39, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,45) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Ricegrowers.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ricegrowers weisen auf eine mittlere Aktivität im Netz hin und führen zu einer "Neutral"-Einstufung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Ricegrowers-Aktie sowohl in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage als auch der vergangenen 200 Tage als "Neutral" einzustufen.

Insgesamt ergibt sich also für die Ricegrowers-Aktie sowohl aus technischer Analyse als auch aus dem Anleger-Sentiment und dem RSI eine "Neutral"-Bewertung.