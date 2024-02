RicegrowersClass B Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

In den letzten zwei Wochen wurde Ricegrowers von den meisten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die überwiegende Mehrheit der Themen, die in den letzten Tagen angesprochen wurden, waren neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Im Internet können Stimmungen verstärkt oder sogar umgekehrt werden. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Ricegrowers wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionstiefe gemessen, weshalb auch hier eine neutrale Bewertung festgestellt wurde. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Bei Ricegrowers führt dies zu einer Einstufung von "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich auch hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Schaut man auf die technische Analyse, so zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ricegrowers-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,42 AUD lag. Der letzte Schlusskurs (6,77 AUD) weicht somit um +5,45 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht einer "Gut"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so beträgt dieser aktuell 6,58 AUD, was einer Abweichung von +2,89 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating für die Ricegrowers-Aktie.