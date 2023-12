RiceBran Technologies Aktie: Die nächste Hiobsbotschaft!

Die Ricebran-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 3,85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Nahrungsmittelbranche als unrentabel betrachtet wird. Die Redaktion bewertet sie daher als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,71 USD für den Schlusskurs der Ricebran-Aktie, während der Schlusskurs am letzten Handelstag nur bei 0,19 USD lag, was einem Unterschied von -73,24 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen deutlichen Abwärtstrend, was zu einer insgesamt negativen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ricebran-Aktie liegt für die letzten 7 Tage bei 68, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis von 47,56 zeigt keine Anzeichen von Über- oder Unterverkauf. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Ricebran.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Ricebran, was zu einer insgesamt negativen Bewertung der Aktie führt. Die geringere Diskussion und abnehmende Aufmerksamkeit in den sozialen Medien verstärken die negative Einschätzung.

Insgesamt erhält die Ricebran-Aktie aus verschiedenen Analysen und Bewertungen eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

