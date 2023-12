RiceBran Technologies Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Ricebran Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Ricebran liegt der aktuelle RSI-Wert bei 33,33, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 49, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und daher auch hier die Einstufung "Neutral" lautet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung für den RSI.

Bei der technischen Analyse basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für Ricebran ein Durchschnittsschlusskurs von 0,72 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag jedoch bei 0,33 USD, was einem Unterschied von -54,17 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt berücksichtigt, der aktuell bei 0,3 USD liegt. Da der letzte Schlusskurs darüber lag (+10 Prozent), erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik somit eine "Neutral"-Bewertung für Ricebran.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Ricebran besonders positiv diskutiert, jedoch haben in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Ricebran derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Nahrungsmittelsektor. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".