RiceBran Technologies Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ricebran-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI hat einen Wert von 76, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 44,87 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Ricebran liegt bei 0 Prozent, was 3,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung als unrentables Investment.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Ricebran bei 0,23 USD und ist damit -14,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beläuft sich auf -65,67 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zeigen eine Verschlechterung des Bildes von Ricebran in den letzten vier Wochen. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Insgesamt ergibt sich also aus verschiedenen Bewertungen eine durchweg negative Einschätzung der Ricebran-Aktie.